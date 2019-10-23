В Екатеринбурге медики скорой помощи получат планшеты с историями болезней пациентов

В октябре планшеты будут предоставлены 112 бригадам скорой медицинской помощи. Они смогут с их помощью подключаться к Региональной медицинской информационной системе Свердловской области. В ней можно будет посмотреть медицинскую карту пациента и внести записи, а также получить консультацию от специалиста.

Врач, приходя к пациенту, не знает о нем ничего, но с планшетом он уже может открыть его медицинскую карту, увидеть всю нужную информацию, включая историю болезни и анализы, рассказала начальник МИАЦ Свердловской области Татьяна Трофимова.

Также она отметила, что у фельдшера скорой могут быть сомнения по поводу необходимости госпитализации пациента. Тогда он может связаться через сервис телемедицины с врачом и получить его консультацию.

Кроме того, у планшета есть тревожная кнопка на случай нападения. Если ее нажать, то к месту нахождения бригады выедет наряд полиции.