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#300лет
В Екатеринбурге первому аэропорту города грозит снос
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Уктусский аэропорт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге первому аэропорту города грозит снос

Сегодня, 21:29ОбществоФото: скриншот с Google Maps
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