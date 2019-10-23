В Екатеринбурге первому аэропорту города грозит снос

Теперь его планируют снести и построить новое здание. Скорее всего, на его месте создатели ТЦ «Гринвич» возведут «золотой» автовокзал. Точный срок, когда появится новое здание не называется.

Архитектура здания представляет собой далеко не лучший образец 30-х — 50-х годов. Общий объем здания весьма утилитарен, украшен шестиколонным портиком с квадратными колоннами, не имеющими каких-либо стилевых признаков. Никаких интересных декоров фасада или интерьеров здание не содержит, сказала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны ОКН Евгения Игнатова.

Проверка проводилась несколькими экспертными комиссиями. Положительное заключение выдал только научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. Другие эксперты посчитали, что в здании нет никакой ценности.