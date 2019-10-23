В Карпинске обвиняемый в смертельном ДТП водитель бензовоза будет осужден

Инцидент произошел летом. Водитель подвозил туристов на цистерне. Во время управления транспортом он находится в состоянии алкогольного опьянения, и при этом согласился подвезти молодых людей.

Двоих туристов водитель разместил в салоне грузовика, а на цистерне разместились восемь человек.

Он не справился с управлением и цистерна съехала в кювет. В результате трое туристов погибли, семеро госпитализированы. Один пассажир получил травмы, которые квалифицируются как тяжелый вред здоровью.