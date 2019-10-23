В Карпинске обвиняемый в смертельном ДТП водитель бензовоза будет осужден
Сегодня, 22:32ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Водитель грузовика с цистерной, обвиняемый в гибели туристов в результате ДТП, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Свердловской области.
Инцидент произошел летом. Водитель подвозил туристов на цистерне. Во время управления транспортом он находится в состоянии алкогольного опьянения, и при этом согласился подвезти молодых людей.
Двоих туристов водитель разместил в салоне грузовика, а на цистерне разместились восемь человек.
Он не справился с управлением и цистерна съехала в кювет. В результате трое туристов погибли, семеро госпитализированы. Один пассажир получил травмы, которые квалифицируются как тяжелый вред здоровью.
За совершенное деяние водителю грозит до 15 лет тюремного заключения.
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