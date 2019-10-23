В Нижнем Тагиле 39-летний мужчина предстанет перед судом за 2,64 грамма героина

Мужчина был задержан в августе этого года в Дзержинском районе, при нем обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находились свертки с веществом, похожим на наркотики. Экспертиза показала, что вещество является героином, вес изъятого наркотика составил 2,64 грамма, что оценивается как «крупный размер».