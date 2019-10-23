В Нижнем Тагиле 39-летний мужчина предстанет перед судом за 2,64 грамма героина
Сегодня, 11:24ОбществоФото: УТ МВД России по УрФО
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Следователи Линейного отдел МВД Нижнего Тагила завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в хранении наркотических средств в крупном размере.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был задержан в августе этого года в Дзержинском районе, при нем обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находились свертки с веществом, похожим на наркотики. Экспертиза показала, что вещество является героином, вес изъятого наркотика составил 2,64 грамма, что оценивается как «крупный размер».
Мужчина пояснил, что героин он приобрел для личного употребления. Покупку он совершил через интернет, передача произошла через закладку.
Вина подозреваемого полностью доказана, материалы дела направлены в суд.
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