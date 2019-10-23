В Нижнем Тагиле планируют отреставрировать дом золотоскупщика Митькина

Здание расположено в центральной части города по адресу Карла Маркса, 10. Согласно документации закупки, в 1924 году здесь был открыт Нижнетагильский историко-краеведческий музей. В основании фонда лежали экспонаты «Музея естественной истории и древностей» Демидова, созданного в 1840 году.