В Нижнем Тагиле планируют отреставрировать дом золотоскупщика Митькина
Сегодня, 16:37ОбществоФото: проектная документация
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21 октября на сайте госзакупок Нижнетагильский государственный колледж имени Демидова разместил конкурс на разработку проекта по реставрации объекта культурного наследия «Дом золотоскупщика Митькина» на 3,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Здание расположено в центральной части города по адресу Карла Маркса, 10. Согласно документации закупки, в 1924 году здесь был открыт Нижнетагильский историко-краеведческий музей. В основании фонда лежали экспонаты «Музея естественной истории и древностей» Демидова, созданного в 1840 году.
Сейчас это небольшое кирпичное здание без внутренней отделки. Подача заявок на создание проекта закончится 5 ноября.
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