Житель Екатеринбурга обратился в ЕСПЧ из-за присуждения ему обязательных работ
Екатеринбуржец Сергей Тиунов обратился в Европейский суд по правам человека требуя признать присуждение ему обязательных работ незаконным, пишет Е1.
В 2017 году он участвовал в несанкционированном митинге Навального, где его задержала полиция. Суд приговорил Тиунова к 30 часам обязательных работ, однако он с эти решением не согласен:
Я еще в зале суда сказал, что выполнять эти работы не буду, потому что присуждение обязательных работ по ст. 20.2 ч. 5 незаконно согласно постановлению Верховного суда. Там указано, что если участники публичного мероприятия не нарушили право третьих лиц и не причинили вред чьей-то жизни, то обязательные работы не могут быть назначены.
Через полгода Тиунова задержали приставы. За отказ от выполнения обязательных работ мировой суд назначил ему трое суток ареста. После выхода из изолятора мужчина обратился в ЕСПЧ, так как считает, что оба ареста были незаконными.