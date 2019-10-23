Житель Екатеринбурга обратился в ЕСПЧ из-за присуждения ему обязательных работ

В 2017 году он участвовал в несанкционированном митинге Навального, где его задержала полиция. Суд приговорил Тиунова к 30 часам обязательных работ, однако он с эти решением не согласен:

Я еще в зале суда сказал, что выполнять эти работы не буду, потому что присуждение обязательных работ по ст. 20.2 ч. 5 незаконно согласно постановлению Верховного суда. Там указано, что если участники публичного мероприятия не нарушили право третьих лиц и не причинили вред чьей-то жизни, то обязательные работы не могут быть назначены.