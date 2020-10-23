Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

Впервые в расписании отсутствуют регулярные рейсы за границу, однако значительно увеличится количество внутрироссийских перелетов, сейчас их 47.
В пресс-службе сообщают, что пассажирам будут доступны традиционные прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Дальнего востока и Сибири.
Значительно возрастет число рейсов в Казань, Воронеж, Ноябрьск, Оренбург и Нижневартовск. Авиакомпания Red Wings приступила к созданию транзитного хаба в Екатеринбурге, есть рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Махачкалу и другие города.
При этом популярными остаются курорты Краснодарского края, Крыма, Алтая и Ставрополья. В Сочи будут выполняться до 16 рейсов в неделю, в Симферополь — до семи рейсов.
В пресс-службе аэропорта отмечают, что за границу из Кольцово по-прежнему можно улететь транзитными рейсами через Ростов-на-Дону, Самару и Казань.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кольцово запретят вылеты в Москву и Санкт-Петербург, однако ее опроверг вице-губернатор Павел Креков.