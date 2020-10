С 25 октября международный аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщают в пресс-службе аэропорта.

Впервые в расписании отсутствуют регулярные рейсы за границу, однако значительно увеличится количество внутрироссийских перелетов, сейчас их 47. В пресс-службе сообщают, что пассажирам будут доступны традиционные прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Дальнего востока и Сибири. Значительно возрастет число рейсов в Казань, Воронеж, Ноябрьск, Оренбург и Нижневартовск. Авиакомпания Red Wings приступила к созданию транзитного хаба в Екатеринбурге, есть рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Махачкалу и другие города. При этом популярными остаются курорты Краснодарского края, Крыма, Алтая и Ставрополья. В Сочи будут выполняться до 16 рейсов в неделю, в Симферополь — до семи рейсов. В пресс-службе аэропорта отмечают, что за границу из Кольцово по-прежнему можно улететь транзитными рейсами через Ростов-на-Дону, Самару и Казань. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кольцово запретят вылеты в Москву и Санкт-Петербург, однако ее опроверг вице-губернатор Павел Креков. Вице-губернатор Павел Креков опроверг информацию о запрете вылетов из «Кольцово»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter