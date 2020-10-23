Более двух десятков уральцев оштрафованы за непредоставление данных о COVID-статусе

Более двух десятков уральцев оштрафованы за непредоставление данных о COVID-статусе

Сегодня, 18:11ОбществоPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за непредоставление данных о COVID-статусе были оштрафованы 24 жителя региона. Общая сумма штрафов составила 253,5 тысячи рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора области.

По данным на 23 октября на территорию Свердловской области из-за границы с 1 августа 2020 года прибыли 35,1 тысячи человек. В первые три дня тестирование на коронавирус прошли 34,1 тысячи человек. Они уведомили органы о своем статусе своевременно. У 397 человек результат оказался положительным.

В установленный срок обследование не прошли 978 граждан. В отношении 351 человека составлены протоколы, а 627 отправлены извещения о назначении места и времени составления протокола об административном нарушении.

Напомним, ранее в Екатеринбурге вернувшаяся из-за границы местная жительница загрузила на портал Госуслуг вместо данных тестирования детей, собственные результаты. У одного из детей после выхода в школу был обнаружен коронавирус.

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