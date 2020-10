БСК выплатит сотрудникам компенсацию за лечение от коронавирусной инфекции

Сотрудники «Башкирской содовой компании» получат компенсацию за лечение от коронавирусной инфекции.

Издания mkset.ru сообщает, что компенсация в размере шести тысяч рублей будет выплачиваться сотрудникам БСК по Программе повышения благосостояния трудового коллектива на 2020–2025 годы, инициатором которой стал генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов. Он заявил, что сотрудники являются главной ценностью компании, поэтому руководство должно сделать все, чтобы они не остались один на один с болезнью. Это, возможно, первый случай, когда руководитель российской компании дает поручение компенсировать затраты сотрудников на лечение. «Башкирская содовая компания» делает всё возможное, чтобы сохранить здоровье сотрудников, подчеркнул Давыдов. Программу разработали, чтобы облегчить финансовую нагрузку сотрудников компании в период пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что если заболевание будет протекать в тяжелой форме, то сумма компенсации будет увеличена. С первых дней пандемии коронавируса «Башкирская содовая компания» предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. Предприятие закупило термометры, средства индивидуальной защиты, а также витаминные наборы. Все помещения в компании обрабатываются в соответствии с санитарными требованиями. Также предприятие оказывает помощь не только своим сотрудникам, но и другим жителям Башкирии. Например, тридцать пять миллионов рублей «Башкирская содовая компания» направила на покупку продуктовых наборов для малоимущих семей, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию. Кроме этого, компания помогла с организацией госпиталя при городской больнице № 2 для жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию, закупив строительно-отделочные материалы, инвентарь, дезинфекторы и медицинское диагностическое оборудование. В распоряжение госпиталя БСК передала грузовой транспорт, а также изготовила боксы для больных. А медицинский персонал «Клинической больницы № 1» получил от «Башкирской содовой компании» костюмы индивидуальной защиты. Еще десять муниципальных медицинских учреждений получили от предприятия по сто тысяч рублей, а несколько тонн продукции (гипохлорит натрия) были отправлены в Стерлитамак, где из нее приготовили дезинфицирующий раствор для обработки дорог и тротуаров.

