БСК выплатит сотрудникам компенсацию за лечение от коронавирусной инфекции

А медицинский персонал «Клинической больницы № 1» получил от «Башкирской содовой компании» костюмы индивидуальной защиты. Еще десять муниципальных медицинских учреждений получили от предприятия по сто тысяч рублей, а несколько тонн продукции (гипохлорит натрия) были отправлены в Стерлитамак, где из нее приготовили дезинфицирующий раствор для обработки дорог и тротуаров.