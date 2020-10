Глава свердловского Минздрава запретил досрочно выписывать пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов запретил медикам досрочно выписывать из больниц пациентов с COVID-19. Об этом он заявил на встрече с главными врачами медицинских учреждений региона.

Он говорит, что при выписывании больных, в первую очередь врачи должны ориентироваться на клинические проявления, должна быть строгая логистика. Не надо перед собой ставить цель быстрее выпихнуть больного, а именно по показаниям,говорит Карлов. Также он посоветовал врачам при отправке пациентов на КТ обращаться за помощью к администрациям муниципалитетов, так как сейчас для разгрузки подстанций машины скорой помощи исключены из этого процесса. По данным, опубликованным на официальном сайте полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова, в Свердловской области занято 78,4% коек для пациентов с COVID-19. На 21 октября согласно документам в регионе занято 5 620 мест для заболевших коронавирусом и пневмонией из 7 164. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 33 684 случая заболевания коронавирусом, от инфекции скончались 728 человек. В Свердловской области выявили 259 случаев заражения COVID-19

