На Урале провели интернет в более полутысячи социально-значимых объектов

В Свердловской области интернет провели в 528 социально значимых объектах и в 563 населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики.

Об этом 23 октября в процессе пресс-конференции рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин. Подключение было произведено в рамках проекта «Цифровая экономика». В общее число точек, получивших доступ к интернету, входят школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, учебные заведения, пожарные части и посты и отделения Росгвардии и пункты полиции. До конца 2021 года доступ в сеть появится еще в 693 организациях. Наша задача — провести интернет во все отдалённые территории, к каждому социальному объекту,отметил Юрия Гущин. Директор также напомнил, что региональный проект «Информационная инфраструктура», как региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика РФ», начался в области в прошлом году. В проект были включены 1650 социально значимых объекта, расположенных в 563 населенных пунктах региона. Напомним, в июле стало известно, что специалисты Счетной палаты Российской Федерации проверили ход расходования денежных средств федеральной казны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за 2019 год. Из выделенных на национальную программу «Цифровая экономика» 66,7 миллиарда рублей ведомство освоило лишь 75%.

