На Урале рассказавшая о стерилизации женщина хочет вернуться обратно в пансионат

22 октября уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым заявила, что женщина, которая рассказала о принудительной стерилизации «сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат», сообщает департамент информационной политике региона.

Докладывая об итогах проверки, Мерзлякова рассказала, что они работают над тем, чтобы помочь ей в этом, уладить ситуацию. Она отмечает, что в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, это единственная для женщин возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести. С девочками я встречусь отдельно, когда весь шум пройдет,сказала Мерзлякова. Мерзлякова рассказала, что в 2016 году ей поступало обращение от женщин из Уктусского пансионата, о том, что им предложена процедура стерилизации. Тогда она вместе со специалистами негосударственной организации «Клубный дом» рекомендовала отказаться от этого метода контрацепции. Ни до, ни после этого к омбудсмену по этой теме не обращались, а история 2008 года стала известна только сейчас. Также Мерзлякова отметила, что раньше работа с людьми, живущими в пансионате, была слабой, но сейчас ситуация улучшилась. Напомним, проверки в Уктусском пансионате начались из-за видео, которое записала одна из пациенток, она рассказала, что 10 женщин подверглись принудительной стерилизации. Позже еще одна пациентка поведала о том, что ей принудительно сделали аборт. Бывшая пациентка «Уктусского пансионата» рассказала о насильно сделанном аборте

