На Урале рассказавшая о стерилизации женщина хочет вернуться обратно в пансионат

Мерзлякова рассказала, что в 2016 году ей поступало обращение от женщин из Уктусского пансионата, о том, что им предложена процедура стерилизации. Тогда она вместе со специалистами негосударственной организации «Клубный дом» рекомендовала отказаться от этого метода контрацепции. Ни до, ни после этого к омбудсмену по этой теме не обращались, а история 2008 года стала известна только сейчас.