Некоторым знакам не стоит отказывать себе в мелких радостях 24 октября

Астрологи рекомендуют некоторым знакам не отказывать себе в мелких радостях 24 октября, а другим предстоит наполненный общением день.

Овен День пройдет легко, но не ожидайте высоких результатов. Вас ожидает множество встреч, но не все будут полезны. Отделяйте нужную информацию от откровенных сплетен и не поддерживайте подобное общение. Среди множества новых знакомых вы можете встретить делового партнера. Не исключено, что у вас завяжутся приятельские отношения. Вам следует уделить внимание вашей ротовой полости и посетить стоматолога. Вечером займитесь текущими домашними делами, без отдыха в шумных компаниях. Телец Тельцам следует проявить осторожность. Особенно напряженная ситуация сложится в первой половине дня. Постарайтесь не поддаваться на провокации и не конфликтовать. Вас могут попытаться вывести из себя недоброжелатели и завистники. После обеда ситуация стабилизируется, и вы вольетесь в привычный ритм. Займитесь физическими упражнениями или спортивной игрой. Вечер лучше провести в компании близких друзей. Близнецы Вдохновляющий день для представителей знака. Первая половина дня будет проходить спокойно, но даже малейшие успехи смогут вас воодушевить. Вы начнете действовать активнее в течения дня и сможете взять на себя больше обязанностей, чем обычно. Руководитель оценит ваше стремление, вам могут предложить новую должность. Не спешите принимать предложение, сначала следует тщательно всё обдумать. Хороший день для совершения покупок. Пройдитесь по магазинам или присмотрите товар в интернете. Рак Неблагоприятный день. Лучше не пытайтесь браться за что-то новое. Следует заниматься текущей несложной работой и, по возможности, закрывать старые проекты. Во второй половине дня не рекомендуется проведение переговоров и встреч, но некоторые не получится отложить. Постарайтесь проявить полную сосредоточенность. Ошибка может грозить серьезными финансовыми неприятностями. Не совершайте никаких покупок и не планируйте бюджет. Посвятите день своему здоровью. Нанесите плановый визит к врачу. Вечер следует провести без шумных компаний. Лев Не поддавайтесь слабостям. Если получится держать себя в руках и не лениться, то многое получится завершить раньше, чем планировали. Освободившееся время можно посвятить получению новых знаний. Если планировали, запишитесь на курсы иностранных языков или займитесь самообразованием. Вечером вас могут ждать приятные новости издалека. В отношениях с вашей второй половинкой проявите больше внимания. Ваш партнер будет очень нуждаться в поддержке. Дева Хороший день. Особенно благоприятно будет складываться общение с окружающими. Вы будете в меру активны и остроумны, что покорит ваших собеседников. Проводите как можно больше встреч и деловых переговоров, а текущую рутину отложите на другой день. Вас могут ожидать новые знакомства, не только деловые. Может поступить ряд приглашений на ужин или отдых в компании. Уделите время на составление нового рациона питания. Постарайтесь исключить вредные продукты. Весы День будет насыщен разными событиями. Преобладать будет влияние позитивных тенденций, но не без мелких проблем. Хлопоты будут касаться рабочих вопросов, с которыми никак не удастся справиться самостоятельно. Рекомендуется прибегнуть к помощи коллег. Разнообразьте ваш активный отдых новыми занятиями. Запишитесь на курсы аэробики или в спортивную секцию. В отношениях вы можете почувствовать недопонимание со стороны вашего партнера. В этот день получится наладить контакт и укрепить союз с вашей второй половинкой. Скорпион Следует быть очень внимательными. Приготовьтесь брать ответственность на себя и не доверять никому своих обязанностей. Не принимайте советов, особенно в финансовых вопросах, и сами планируйте свой бюджет. Следует уделить внимание самостоятельной работе, иначе не получится избежать конфликтов. Совершенно другая ситуация предстоит в общении с близкими. Здесь вы ощутите полное взаимопонимание. Вечером можете собраться в кругу семьи и обсудить насущные вопросы. Стрелец Сложный день. Обстоятельства будут заставлять вас постоянно отвлекаться. В силу характера, представители знака будут слишком много внимания уделять помощи другим людям в ущерб своим делам. Из-за этого позже придется многое наверстать. Отдохнуть от тяжелого дня следует со вкусом. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Купите давно понравившуюся вещь, посетите массажиста. Вечером можете собрать компанию в развлекательном заведении. Козерог Удачный день. Получится решать все вопросы благодаря стечению обстоятельств. Помощь будет приходить с разных сторон, в том числе от людей, от которых вы ее совсем не ждали. У вас получится открыть новые стороны в людях, о которых уже сложилось определенное мнение. Переоценка пойдет на пользу взаимоотношениям. Общаться придется много и долго, поэтому к вечеру вы очень утомитесь. Займитесь физическими упражнениями, расслабиться помогут водные процедуры. В отношениях вы почувствуете гармонию. Никаких проблем с вашим партнером не предвидится. Водолей Очень неприятный день для водолеев. Вас будет трудно понять даже тем, с кем раньше вы были в очень тесных отношениях. Постарайтесь не обращаться за помощью и больше помогайте сами. Категорически не рекомендуется проводить деловые встречи и переговоры. Воздержитесь от операций с деньгами, вероятны ошибки и просчеты. Вам следует уделить внимание вашему иммунитету. В это время высок риск простудных заболеваний. Одевайтесь теплее и проводите профилактические процедуры. Рыбы День будет отличный во всех проявлениях. Вы можете браться за любую работу. Рекомендуется присмотреться к самым сложным и перспективным проектам, которые могут благоприятно отразиться на вашей карьере. Посвятите время состоянию ваших финансовых дел. Возможно удастся совершить удачные покупки, а где-то наоборот сэкономить. Можете заняться своей внешностью и посетить парикмахерскую. Вечер благоприятен для любых видов отдыха.

