Некоторым знакам не стоит отказывать себе в мелких радостях 24 октября

Козерог

Удачный день. Получится решать все вопросы благодаря стечению обстоятельств. Помощь будет приходить с разных сторон, в том числе от людей, от которых вы ее совсем не ждали. У вас получится открыть новые стороны в людях, о которых уже сложилось определенное мнение. Переоценка пойдет на пользу взаимоотношениям. Общаться придется много и долго, поэтому к вечеру вы очень утомитесь. Займитесь физическими упражнениями, расслабиться помогут водные процедуры. В отношениях вы почувствуете гармонию. Никаких проблем с вашим партнером не предвидится.