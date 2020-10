Перевод на дистант и состояние больниц. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 23 октября.

Директор школы № 32 в Нижнем Тагиле рассказала о продлении школьных каникул. Ученики уйдут на отдых раньше на три дня, 26 октября. В эти дни в школе организуют дни здоровья и проведут дезинфекцию. Это сделано по рекомендательному письму от Министерства образования, согласно которому, школам предлагается дополнить период осенних каникул днями общей продолжительностью до 10. Оперативный штаб Свердловской области сообщает о переводе студентов средне-специальных образовательных учреждений на дистант. Это сделано для того, чтобы синхронизировать со школьными каникулами. Соответствующие письма были направлены в образовательные заведения области. Отмечается, что мера носит рекомендательный характер, а решение принимается самостоятельно руководством колледжей и техникумов. Свердловских студентов колледжей и техникумов переводят на дистанционное обучение В Нижнем Тагиле нарастает недовольство состоянием больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом. В инфекционной больнице люди жалуются на плохой сон и невозможность отдохнуть. В ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле больным приходится изобретать самодельное медицинское оборудование. Одному из пациентов после выписки довелось изготавливать аппараты для кислородных масок из пластиковых бутылок и передавать их больнице. Сам медперсонал делает их из полуторалитровых банок. Один из городских активистов, заразившись «ковидом», попал в число пациентов, которых отвезли в санаторий «Руш». Он рассказал об ужасающих условиях в душевых медицинского учреждения. Больным предоставляется маленький поддон с душем, в котором, по словам мужчины, просто невозможно помыться. Кроме того, в отделении недостаточно электрических розеток, из-за чего имеющиеся обрастают всевозможными тройниками, что идет в разрез с правилами противопожарной безопасности. Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений В аптеках Нижнего Тагила отмечается дефицит «антиковидных» препаратов. Руководитель одной из аптек рассказала о сложностях с закупками лекарств «Арбидол», «Нобазит», «Триазаверин», «Галавит» и антибиотиков «Сумамед» и «Азитромицин». Данных средств нет на складах дистрибьюторов. В десятки раз выросли цены на термометры, но несмотря на это их тоже сметают с прилавков очень быстро. Аптечные руководители связывают это с повышенным спросом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Отмечается, что с защитными масками проблем нет, они продаются в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Однако на другие лекарства цены растут, но фармацевты утверждают, что это не связано с эпидемией COVID-19. Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства В Нижнем Тагиле работники бригад скорой медицинской помощи выступили против решения о передаче организации в частные руки. По словам одного из водителей, переводить собираются уже с февраля. Он приводит опыт других городов и говорит что это может привести к «текучке» кадров, а также к снижению уровня зарплаты. На сайте госзакупок выставлен запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Предполагается заключение контракта на три года. В тексте уточняется, что автомобиль должен предоставляться с водителем. В Нижнем Тагиле медики скорой помощи выступили против передачи в частные руки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter