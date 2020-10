Правительство Свердловской области поддержит УВЗ в продвижении гражданской продукции

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве, оно опубликовано на сайте департамента информационной политики региона.

Соглашение нацелено на развитие производства трамваев, криогенной продукции, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники на Среднем Урале. В рамках исполнения поручений президента Владимира Путина о диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса подразумевается поддержка спроса на производимую продукцию. По словам Куйвашева, соглашение акцентируется на развитии именно этого направления. Он отмечает, что технологические компетенции успешно позволяют заводам развивать производство гражданской продукции, а предприятия в составе концерна УВЗ четко выполняют гособоронзаказ и являются лидерами оборонной промышленности. От того, как будет работать предприятие, зависит экономика Свердловской области, развитие территорий, прежде всего — Нижнего Тагила,сказал Куйвашев. По словам Потапова, нужно активнее заниматься гражданской продукцией, также он отмечает неплохие результаты. На Урале присутствует потребность в электротранспорте, и наши жители должны получать хороший качественный продукт,заявил Потапов. Напомним, стало известно, что «Уралвагонзавод» не заключил ни одного контракта на поставку вагонов на следующий год. В пресс-службе Госкорпорации «Ростех» объяснили, что идут переговоры с заказчиками, а с государством обсуждаются шаги, необходимые для поддержки и развития вагоностроения. УВЗ не нашел покупателей на вагоны в 2021 году

