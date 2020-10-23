Правительство Свердловской области поддержит УВЗ в продвижении гражданской продукции

Соглашение нацелено на развитие производства трамваев, криогенной продукции, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники на Среднем Урале.
В рамках исполнения поручений президента Владимира Путина о диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса подразумевается поддержка спроса на производимую продукцию. По словам Куйвашева, соглашение акцентируется на развитии именно этого направления. Он отмечает, что технологические компетенции успешно позволяют заводам развивать производство гражданской продукции, а предприятия в составе концерна УВЗ четко выполняют гособоронзаказ и являются лидерами оборонной промышленности.
От того, как будет работать предприятие, зависит экономика Свердловской области, развитие территорий, прежде всего — Нижнего Тагила,сказал Куйвашев.
По словам Потапова, нужно активнее заниматься гражданской продукцией, также он отмечает неплохие результаты.
На Урале присутствует потребность в электротранспорте, и наши жители должны получать хороший качественный продукт,заявил Потапов.
Напомним, стало известно, что «Уралвагонзавод» не заключил ни одного контракта на поставку вагонов на следующий год. В пресс-службе Госкорпорации «Ростех» объяснили, что идут переговоры с заказчиками, а с государством обсуждаются шаги, необходимые для поддержки и развития вагоностроения.