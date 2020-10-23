Правительство Свердловской области поддержит УВЗ в продвижении гражданской продукции

Напомним, стало известно, что «Уралвагонзавод» не заключил ни одного контракта на поставку вагонов на следующий год. В пресс-службе Госкорпорации «Ростех» объяснили, что идут переговоры с заказчиками, а с государством обсуждаются шаги, необходимые для поддержки и развития вагоностроения.