Свердловчанин отсудил 250 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур

Свердловчанин отсудил 250 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур

Сегодня, 11:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбуржец смог отсудить у производителя 250 тысяч рублей за некачественную мебель, сообщает Е1.

Он купил у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур за 138 тысяч рублей, однако позже выяснилось, что мебель имеет серьезные дефекты.

Мужчина обратился к продавцу с просьбой исправить недостатки или вернуть деньги, однако получил отказ. Тогда он обратился в Роспотребнадзор.

Там ему помогли составить исковое заявление и он обратился в суд. Потерпевший потребовал у производителя вернуть стоимость кухонного гарнитура, а также возместить затраты на досудебную экспертизу, компенсировать убытки, неустойку и моральный вред.

Суд Екатеринбурга принял сторону истца и удовлетворил иск, он обязал предпринимателя выплатить покупателю 253 тысячи рублей. Однако продавца такое решение не устроило, он обжаловал решение суда и смог договориться с мужчиной о заключении мирного соглашения и уменьшить сумму иска.

Напомним, тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции.

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