Свердловчанин отсудил 250 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур

Екатеринбуржец смог отсудить у производителя 250 тысяч рублей за некачественную мебель, сообщает Е1.

Он купил у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур за 138 тысяч рублей, однако позже выяснилось, что мебель имеет серьезные дефекты. Мужчина обратился к продавцу с просьбой исправить недостатки или вернуть деньги, однако получил отказ. Тогда он обратился в Роспотребнадзор. Там ему помогли составить исковое заявление и он обратился в суд. Потерпевший потребовал у производителя вернуть стоимость кухонного гарнитура, а также возместить затраты на досудебную экспертизу, компенсировать убытки, неустойку и моральный вред. Суд Екатеринбурга принял сторону истца и удовлетворил иск, он обязал предпринимателя выплатить покупателю 253 тысячи рублей. Однако продавца такое решение не устроило, он обжаловал решение суда и смог договориться с мужчиной о заключении мирного соглашения и уменьшить сумму иска. Напомним, тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции. Тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции

