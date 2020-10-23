Свердловских студентов колледжей и техникумов переводят на дистанционное обучение

Пришло сообщение из министерства, что каждая образовательная организация принимает самостоятельное решение. Я, как руководитель колледжа, издала приказ, что мы переходим на дистанционное обучение с 26 октября по 7 ноября. Мы не закрываемся, переходим в другой формат работы. В колледже ситуация достаточно спокойная, но есть точечные заболевания. Я не хочу распространения инфекции. Приезжие студенты на время дистанционного обучения поедут домой,рассказала директор.