Свердловский минздрав начал разбираться с массовым увольнением медиков из ЦГКБ № 1

По его словам самые наболевшие вопросы — это дефицит кадров, большой объем бумажной отчётности, чрезмерная нагрузка на врачей. На вопрос министра о том, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за того, что возникла необходимость развернуть на базе терапевтического отделения «ковидный» госпиталь, коллектив дал ответ, что за последний месяц действительно уволились два врача.