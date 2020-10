Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил о необходимости России четко определить стратегию рыночного развития природного газа и СПГ.

NEWS.ru пишет, что со слов Симонова, неправильно, когда добываемый СПГ конкурирует с российским же трубопроводным газом. За счет этого срывается стоимостная политика и рынок в целом. Отмечается, эксперт акцентировал внимание на том, что первоначально СПГ предназначался для экспорта в азиатские страны. Вместе с тем, в этом году «азиатская премия» (разница цен в Азии и на европейском рынке) практически исчезла, и он оказался на рынке в Европе.

