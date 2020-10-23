В Екатеринбурге объявили в розыск создателя «Красной кнопки» Александра Литреева

В Екатеринбурге объявили в розыск создателя «Красной кнопки» Александра Литреева

Сегодня, 20:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице в розыск объявили Александра Литреева – главу компании «Vee Security Россия» и разработчика приложения для арестованных на митингах «Красная кнопка». Об этом сообщается в базе МВД России.

Как рассказал ZNAK адвокат мужчины Алексей Бушмаков, он не имеет понятия, кто объявил его подзащитного в розыск и является ли тот федеральным.

Но, насколько мне представляется, розыск действительно объявил отдел полиции № 5, который ждет его на допрос и на предъявление обвинения,подчеркнул он.

По словам адвоката, Литреев не явился на допрос, поскольку уехал в Эстонию и, узнав о розыске, возвращаться на родину не собирается, поскольку не хочет попасть в СИЗО. Бушмков также отметил, что уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта») было приостановлено.

Адвокат рассказал, что отдел полиции №5 Екатеринбурга ранее перенаправил дело его подсудимого в суд для рассмотрения в особом порядке с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако Ленинский районный суд не сошелся во мнении, что Литреев может ожидать судебный штраф. Постановление районного суда обжаловали в областном суде, но апелляционная инстанция отказала в ходатайстве защиты айтишника. Бушмаков подчеркнул, что Кассационную жалобу подавать было бессмысленно, поэтому на данный момент отдел полиции должен предъявить обвинения официально, а после направить дело в суд для рассмотрения в обычном порядке.

Напомним, Литреев был арестован в феврале 2020 года. Он подозревается в приобретении наркотика экстази. Свою вину он признал. По информации СМИ, во время задержания у Литреева были обнаружены две таблетки MDMA. Ранее суд отправил подозреваемого в СИЗО до 23 марта.

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