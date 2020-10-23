В Екатеринбурге полиция изъяла более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В ходе осмотра было обнаружено более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя — водки, коньяка и вина с популярными наименованиями — «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули». Тут же располагались емкости со спиртосодержащей продукцией объемом более 10 тысяч кубических метров, системы для приготовления суррогата и приспособления для упаковки.