В Екатеринбурге полиция изъяла более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии ликвидировали склад поддельной спиртосодержащей продукции, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В ночь с 15 на 16 октября 2020 года в поселке Прохладный Белоярского района сыщики выявили подпольный цех, в которой бутлегеры вели незаконную деятельность. В результате было задержано четыре гражданина ближнего зарубежья, арендовавших помещение. В ходе осмотра было обнаружено более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя — водки, коньяка и вина с популярными наименованиями — «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули». Тут же располагались емкости со спиртосодержащей продукцией объемом более 10 тысяч кубических метров, системы для приготовления суррогата и приспособления для упаковки. Склад с поддельным алкоголем Photo: Валерий Горелых По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Кроме того, проверяется причастность задержанных к изготовлению поддельной продукции для других складов в Екатеринбурге. Напомним, в середине сентября полицейские задержали группу бутлегеров, которые занимались производством поддельной спиртосодержащей продукции. Цех работал с декабря 2018 по октябрь 2019 года. В результате было изъято свыше 26 тысяч бутылок. «Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter