В Нижнем Тагиле коммунальные службы начали борьбу с гололедом

По Нижнему Тагилу совместно с «УБТ-Сервис» и подрядчиками на обработку было выведено 12 единиц техники. Сегодня утром еще тротуары досыпали,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.