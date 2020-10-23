В Нижнем Тагиле коммунальные службы начали борьбу с гололедом

В Нижнем Тагиле коммунальные службы начали борьбу с гололедом

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на борьбу с гололедом были выведены 12 единиц спецтехники.

Вчера вечером, когда пошел снег, коммунальные службы сразу начали обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров.

По Нижнему Тагилу совместно с «УБТ-Сервис» и подрядчиками на обработку было выведено 12 единиц техники. Сегодня утром еще тротуары досыпали,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В «УБТ-сервис» рассказали, что было выведено восемь машин спецтехники.

Мы, помимо Вагонки, обслуживаем региональные дороги. Сейчас отправили машины в Серебрянку, Черноисточинск и в Усть-Утку,говорит директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле выпал снег, тогда коммунальные службы устраняли его последствия.

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