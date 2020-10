В Нижнем Тагиле коммунальные службы начали борьбу с гололедом

В Нижнем Тагиле на борьбу с гололедом были выведены 12 единиц спецтехники.

Вчера вечером, когда пошел снег, коммунальные службы сразу начали обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров. По Нижнему Тагилу совместно с «УБТ-Сервис» и подрядчиками на обработку было выведено 12 единиц техники. Сегодня утром еще тротуары досыпали,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. В «УБТ-сервис» рассказали, что было выведено восемь машин спецтехники. Мы, помимо Вагонки, обслуживаем региональные дороги. Сейчас отправили машины в Серебрянку, Черноисточинск и в Усть-Утку,говорит директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов. Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле выпал снег, тогда коммунальные службы устраняли его последствия. В Нижнем Тагиле коммунальные службы устраняют последствия снегопада

