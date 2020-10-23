В Нижнем Тагиле медики скорой помощи выступили против передачи в частные руки

Они опасаются понижения заработной платы и безответственности со стороны нового руководства.
По словам водителя скорой помощи Александра Аксютина, переводить их будут с февраля. Он считает, что «из этого ничего хорошего не получится, по опыту других городов». Перевод может повлиять на понижение зарплаты и создать большую текучесть кадров.
Вопрос о передаче скорой помощи поднимался раньше, летом 2019 года. Тогда работники также возмутились и направили губернатору региона обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить передачи организации в частные руки.
Сейчас на сайте госзакупок городская станция скорой помощи уже выставила запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Контракт с потенциальным подрядчиком планируют заключить на три года. В 2021 году он должен будет предоставить услугу в объеме 240 480 машино-часов, в 2022 и 2023 годах — 262 800 машино-часов. При этом уточняется, что автомобили должны предоставляться вместе с водителями.
По словам водителя инфекционной бригады Юрия Девяткова, в прошлом году у работников спрашивали их мнение по поводу перевода, тогда все отказались.
А сейчас нас просто выставили на продажу без согласия. А что нас ждёт — неизвестно, говорит Девятков.
Напомним, этим летом в Екатеринбурге по такой же схеме было предоставлено 12 автомобилей скорой помощи. Всего в столице Урала по аутсорсингу предоставлен 31 автомобиль.