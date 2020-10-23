В Свердловской области мужчину осудили на девять лет за убийство собутыльника

В Свердловской области мужчину осудили на девять лет за убийство собутыльника

Сегодня, 14:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Краснотурьинске на основании вердикта присяжных заседателей за убийство осудили 39-летнего мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился в этот же день на улице.

При этом он на почве личных неприязненных отношений нанес более 14 ударов ногами и руками, а также неустановленным тупым твердым предметом по голове и телу хозяина квартиры. После этого подсудимый задушил его.

Сегодня Краснотурьинский городской суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с подсудимого взыскано в пользу родственника погибшего 600 тысяч рублей в качестве морального ущерба и свыше 41 тысячи рублей материального ущерба.

Напомним, обвиняемым в зверском убийстве из-за «шутки» детей в Верхней Пышме продлили срок ареста.

Related news:
Свердловская областьубийствособутыльникКраснотурьнск
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы