Жители поселка Баранчинский создали петицию против строительства медного рудника

Активисты из поселка Баранчинский создали петицию против строительства медно-ванадиевого рудника и обогатительного завода.

Из-за близости завода к поселку Баранчинский, все стоки с предприятия пойдут в реку Лая, а она впадает в реку Баранча, а далее во все реки до самого севера попадут загрязнения… Это приведет к экологической катастрофе!сказано в петиции. Подписать ее может каждый желающий. Активисты отмечают, что готовы пойти до конца, выйти на митинги, протесты и предпринять иные действия, чтобы не допустить строительства. Кроме того, свердловчане записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Святогор» уже не раз привлекал внимание СМИ из-за негативного влияния на окружающую среду. Еще в 2018 году стало известно, что на севере Свердловской области в местах разработки медно-колчеданных руд предприятие загрязняет реки Ивдель, Тальтия, Ольховка, Шегультан. Напомним, 21 октября журналист TagilCity.ru посетил поселок Баранчински. Местные жители полагают, что новый рудник лишит их Басалаевских прудов, рассказывают о частых взрывах при разработке пород и возможных загрязнениях воздуха при появлении нового обогатительного завода.

