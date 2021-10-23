63 тысячи отсудил тагильчанин за бракованный телефон

Мужчина приобрел смартфон, однако в течение гарантийного срока обнаружились недостатки. Тагильчанин неоднократно обращался к продавцу с просьбой заменить товар на товар такой же марки и модели, но получал отказ. Для того чтобы подтвердить недостатки в смартфоне, покупатель провел экспертизу, которая выявила, что дефекты именно производственного характера. После этого тагильчанин потребовал вернуть деньги за товар, но снова получил отказ.
Мужчина обратился в Роспотребнадзор, где ему оказали юридическую помощь. Продавцу повторно направили претензию о возврате денег за товар, в ответ было получено письмо о необходимости проведения проверки качества. При этом не были указаны дата и время проверки. Тагильчанин подал иск в суд.
В итоге он смог отсудить у продавца 63 тысячи рублей, в том числе 11,2 тысячи, уплаченные за смартфон, пени, моральный вред, штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке, экспертизу и почтовые расходы, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
Напомним, свердловчанка отсудила у страховой компании «Росгосстрах» 88,7 тысячи рублей за украденный iPhone.