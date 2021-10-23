63 тысячи отсудил тагильчанин за бракованный телефон

Мужчина приобрел смартфон, однако в течение гарантийного срока обнаружились недостатки. Тагильчанин неоднократно обращался к продавцу с просьбой заменить товар на товар такой же марки и модели, но получал отказ. Для того чтобы подтвердить недостатки в смартфоне, покупатель провел экспертизу, которая выявила, что дефекты именно производственного характера. После этого тагильчанин потребовал вернуть деньги за товар, но снова получил отказ.