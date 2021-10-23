Пожарные извещатели установлены в домах многодетных семей в Нижней Салде

В ходе проведенного рейда хозяевам напомнили правила пожарной безопасности и озвучили статистику по пожарам. В пяти домах были установлены автоматические дымовые пожарный извещатели. При появлении дыма этот прибор подает звуковой сигнал, достигающий 85 децибел, который может даже разбудить спящих людей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Также рейд прошел в Алапаевске в частном жилом секторе. Сотрудники МЧС проверили состояние печей и установили извещатели. В устройстве необходимо менять батарейки, чтобы он работал.
Напомним, три человека погибли при пожарах 14 октября в Нижнем Тагиле и пригороде. Предварительными причинами возгорания названы неосторожность при курении и неисправность электропроводки.