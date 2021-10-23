Смерть сироты и осложнения после COVID-19 у детей. Итоги дня в Свердловской области

Местные жители рассказали о загадочной смерти 14-летнего мальчика-сироты в Верхней Пышме. Инцидент произошел 16 октября. По их словам, юношу убили четверо молодых людей. Они затащили сироту в барак на второй этаж, избили и выбили передние зубы, после чего надели ему на голову пакет с газом. Инсайдер отметил, что дело пытаются замять, поскольку у одного из возможных убийц мать работает в МВД, а у другого — в прокуратуре. Также давят на свидетелей, видевших, как мальчика затаскивали в барак. В полиции и Следственном комитете опровергли данную версию. Там заявили, что юноша сам купил баллончик с газом и надышался в подъезде.