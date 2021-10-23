Смерть сироты и осложнения после COVID-19 у детей. Итоги дня в Свердловской области

Местные жители рассказали о загадочной смерти 14-летнего мальчика-сироты в Верхней Пышме. Инцидент произошел 16 октября. По их словам, юношу убили четверо молодых людей. Они затащили сироту в барак на второй этаж, избили и выбили передние зубы, после чего надели ему на голову пакет с газом. Инсайдер отметил, что дело пытаются замять, поскольку у одного из возможных убийц мать работает в МВД, а у другого — в прокуратуре. Также давят на свидетелей, видевших, как мальчика затаскивали в барак. В полиции и Следственном комитете опровергли данную версию. Там заявили, что юноша сам купил баллончик с газом и надышался в подъезде.
Врач из Свердловской области рассказал об осложнениях у детей, переболевших коронавирусом. По его словам, тяжелые случаи течения болезни у несовершеннолетних бывают редко, однако все же случаются. В основном дети переносят заболевание в легкой или средней форме. На данный момент в стационар госпитализируют детей, у которых коронавирус осложнен пневмонией. Пока что данных пациентов около 30-40%. У переболевших COVID-19 несовершеннолетних случаются осложнения (мультиинфекционный синдром). Иногда через несколько недель появляется сыпь, лихорадка и случается поражение внутренних органов.
Женщина-инвалид из Екатеринбурга пожаловалась на то, что ее силой выставили на улицу из платной клиники. Конфликт произошел из-за того, что охранники решили, будто она хочет пролезть без очереди на сдачу анализов на COVID-19. В результате женщине удалось пройти, но в кабинете врача ее отругали за то, что она «устраивает скандал». Позже заместитель директора медучреждения сказал, что в клинике не станет терпеть поведение пациентов и предложил написать письменную претензию для рассмотрения.
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 626 случаев коронавируса. С начала пандемии это абсолютный рекорд, так как уже четвертый день количество заболевших превышает 600 человек. 97 заболевших выявлено в Екатеринбурге. Также инфекция была диагностирована у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска и других свердловских городов. За сутки из больниц выписаны 429 пациентов. В результате от коронавируса вылечились 138,2 тысячи жителей региона. 34 уральца скончались от COVID-19, общее число случаев смерти составило 7,2 тысячи человек.