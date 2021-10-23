Угонщик элитных машин был задержан в фитнес-клубе Екатеринбурга

26-летний житель Екатеринбурга, который подозревается в серии краж автомобилей Range Rover и Toyota Land Cruiser, был задержан в рамках профилактического мероприятия «Автомобиль» на тренировке в фитнес-клубе.

Молодой человек заключен под стражу, сопротивления он оказать не успел. Кроме него были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в хищении каршеринговых машин. Всего за время операции было раскрыты семь краж и 13 угонов автомобилей. При этом было задействовано около 6,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, проверено более 3,8 тысячи мест хранения транспорта. Возбуждено 23 уголовных дела, найдены восемь автомобилей находившихся в розыске и шесть с признаками изменения маркировки, пишет Znak со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых. Напомним, в августе житель Верхнего Тагила угнал автомобиль у своего знакомого, пока тот спал. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, не отреагировал. Он бросил машину и сбежал, но был задержан. Угнавший машину пьяный лихач был пойман в Верхнем Тагиле

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