Угонщик элитных машин был задержан в фитнес-клубе Екатеринбурга

Молодой человек заключен под стражу, сопротивления он оказать не успел. Кроме него были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в хищении каршеринговых машин.
Всего за время операции было раскрыты семь краж и 13 угонов автомобилей. При этом было задействовано около 6,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, проверено более 3,8 тысячи мест хранения транспорта.
Возбуждено 23 уголовных дела, найдены восемь автомобилей находившихся в розыске и шесть с признаками изменения маркировки, пишет Znak со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
Напомним, в августе житель Верхнего Тагила угнал автомобиль у своего знакомого, пока тот спал. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, не отреагировал. Он бросил машину и сбежал, но был задержан.