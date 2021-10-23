Версию убийства мальчика-сироты из Верхней Пышмы опровергли в полиции и СК

В полиции и Следственном комитете опровергли слова местных жителей Верхней Пышмы о том, что компания из четырех парней убила 14-летнего мальчика-сироту.

О том, что подросток самостоятельно в одном из местных магазинов приобрел баллончик с газом, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, это подтвердил продавец. После этого юноша вздыхал газ, сидя в подъезде жилого дома. Он умер на глазах одного из своих друзей, которого ранее позвал составить компанию. Мальчик упал на выходе из подъезда дома, прохожие вызвали «скорую помощь», но спасти врачам его не удалось,отметил Горелых. Теперь по факту инцидента следственный отел Верхней Пышмы областного СУ СКР проводит доследственную проверку. Из результатов вскрытия следует, что мальчик погиб от отравления газом. Явных признаков криминальной смерти и избиения нет, сообщил Е1 старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Напомним, по словам местных жителей, дело пытаются замять в полиции, так как у одного из возможных убийц мать работает в МВД, а у другого — в прокуратуре. Также оказывается давление на свидетелей, которые видели, как мальчика затаскивали в барак. О зверском убийстве 14-летнего мальчика-сироты рассказали жители Верхней Пышмы

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