22 ноября Камаз сбил мужчину

22 ноября в 20:05 минут водитель автомашины КАМАЗ-55102, 47-летнийжитель Петрокаменского, следуя по автодороге село Н.Павловское –Алапаевск, на 33 км. допустил наезд на пешехода, неожиданно вышедшего напроезжую часть дороги перед близко идущим транспортом.В результате ДТП пешеход, 51-летний житель села Бродово, получилсмертельную травму.

ГИБДД напоминает, в связи с понижением температуры и возможнымигололедными явлениями водителям транспортных средств должны осуществлятьдвижение со скоростью не более 40 км в час. Также необходимо снижатьскоростной режим при проезде пешеходных переходов, остановокобщественного транспорта. Помимо этого на загородных трассах соблюдатьправила перестроения, дистанции, обгона.