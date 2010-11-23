Бизнесмены будут агитировать за здоровый образ жизни
23 ноября 2010, 18:19ОбществоАнка
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Бизнесмены будут агитировать за здоровый образ жизни
Социальный проект с рабочим названием «Подумай о себе» поддержали 47 участников нижнетагильского клуба бизнесменов. Преимущества здорового образа жизни предприниматели будут демонстрировать на собственных примерах. Кроме того, на улицах города может появиться запоминающаяся социальная реклама о вреде алкоголя, наркомании и курения, пройдут флэш-мобы и другие акции. В ближайшее время планируется выбрать слоган проекта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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