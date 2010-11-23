Через интернет можно обратиться напрямую к руководству Госавтоинспекции
23 ноября 2010, 08:32ОбществоОльга
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На официальном сайте Госавтоинспекции МВД России открылась Общественная приемная, написать в которую могут все желающие.
Для того чтобы отправить сообщение в ГИБДД, нужно зайти по ссылке «Приемобращений» и выбрать регион.
«Через открытую на нашем сайте Общественную приемную любой участникдорожного движения может напрямую обратиться к руководителям какДепартамента ОБДД, так и региональных подразделений Госавтоинспекции», -сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожногодвижения Российской Федерации генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов.
По словам Кирьянова, все обращения будут регистрироваться, а отправителиобязательно получат исчерпывающий ответ на вопрос, просьбу или жалобу.
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