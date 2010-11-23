Через интернет можно обратиться напрямую к руководству Госавтоинспекции

Для того чтобы отправить сообщение в ГИБДД, нужно зайти по ссылке «Приемобращений» и выбрать регион.

«Через открытую на нашем сайте Общественную приемную любой участникдорожного движения может напрямую обратиться к руководителям какДепартамента ОБДД, так и региональных подразделений Госавтоинспекции», -сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожногодвижения Российской Федерации генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов.