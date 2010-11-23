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Электронная приемная ГИБДД работала на региональном уровне с 2009 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электронная приемная ГИБДД работала на региональном уровне с 2009 года

23 ноября 2010, 14:20ОбществоОльга
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