Электронная приемная ГИБДД работала на региональном уровне с 2009 года
23 ноября 2010, 14:20ОбществоОльга
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Новинка ГИБДД МВД РФ — общественная электронная приемная — существовала на уровне свердловской автоинспекции с февраля 2009 года.
Как сообщили АПИв службе пропаганды Управления ГИБДД по Свердловскойобласти, почти 2 года назад на сайте управления www.ugibddso.ru появилсяраздел «Прием обращений граждан».
«За работой этого раздела установлен жесткий контроль. Ни одно изобращений, если все правильно заполнено, без ответа не остается.Ежедневно этой приемной пользуются несколько десятков человек и восновном обращения касаются работы ДПС, регистрации и техническогоосмотра транспортных средств»,— отметили в службе пропагандысвердловской автоинспекции.
На сайте ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru теперь также можно задать вопроспредставителям свердловской Госавтоинспекции. Правда, статистику иконтроль заданных вопросов и выданных гражданам ответов будут вести ужена федеральном уровне.
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