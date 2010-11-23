Электронная приемная ГИБДД работала на региональном уровне с 2009 года

Как сообщили АПИв службе пропаганды Управления ГИБДД по Свердловскойобласти, почти 2 года назад на сайте управления www.ugibddso.ru появилсяраздел «Прием обращений граждан».

«За работой этого раздела установлен жесткий контроль. Ни одно изобращений, если все правильно заполнено, без ответа не остается.Ежедневно этой приемной пользуются несколько десятков человек и восновном обращения касаются работы ДПС, регистрации и техническогоосмотра транспортных средств»,— отметили в службе пропагандысвердловской автоинспекции.