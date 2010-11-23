Главой Екатеринбурга избран Евгений Порунов
Председатель Екатеринбургской городской думы 5-го созыва Евгений Порунов избран главой Екатеринбурга — председателем гордумы.
За кандидатуру Евгения Порунова в ходе тайного голосования высказалось23 депутата. Отметим, что на пост главы города претендовали тричеловека: помимо победившего Евгения Порунова, депутаты Максим Петлин(за него проголосовало 2 депутата) и Нафик Фамиев (за его кандидатурувысказалось 6 народных избранников). Всего сегодня присутствовало назаседании 34 депутата, двое из них при голосовании воздержались, а 1бюллетень был признан недействительным, сообщает АПИ.
Важнейшим направлением своей деятельности на посту главы города ЕвгенийПорунов считает реализацию Стратегического плана развития Екатеринбургадо 2020 года, который был подписан в качестве последнего документапервым мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким.
Порунов будет занимать должность главы города до 2013 года – именнотогда истекал срок полномочий Аркадия Чернецкого. Напомним, Чернецкийрешил добровольно сложить свои полномочия и стать членом СоветаФедерации Федерального Собрания РФ от Законодательного собрания региона.