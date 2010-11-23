Грузия намерена организовать движение протеста против Олимпиады в Сочи

В конце прошлой недели на слушаниях в грузинском парламенте было решеноорганизовать международное движение протеста против проведения Игр вСочи. Об этом, в частности, заявил председатель комитета парламента поработе с диаспорой Нугзар Циклаури.

Еще после августовского конфликта с Россией в 2008 года из Тбилиси в МОКдважды поступали обращения, призывавшие лишить Россию права напроведение Игр. Эти призывы остались безответными.

Госминистр Грузии по реинтеграции, вице-премьер Темур Якобашвилизаявил, что власти вовсе не намерены пытаться сорвать Олимпиаду. Болеетого, Якобашвили не исключил, что грузинские спортсмены сами поедут насоревнования в Сочи, пишет газета «Взгляд».