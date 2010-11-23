Качество продукции УВЗ обсудил Левитин на встрече с руководством корпорации

Министр транспорта России Игорь Левитин посетил стенд корпорации Уралвагонзавод на IV Международной выставке «Транспорт России 2010» в Москве. Там он встретился с генеральным директором корпорации Олегом Сиенко. Во время встречи обсуждались вопросы качества продукции, выпускаемой корпорацией и ее дальнейшей эксплуатации; международного сотрудничества в области литья, сообщили корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе предприятия.