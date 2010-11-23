Минимум 8 лет лишения свободы грозит наркоману, напавшему на ветерана

Пожилой тагильчанин почти месяц находится в коме. Инцидент произошел еще 31-го октября в доме 22 на проспекте Мира. Наркоман пришел к родителям требовать деньги, но те не открыли двери. На шум в подъезде вышел сосед-ветеран. Что случилось дальше, еще предстоит выяснить, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Но по факту: входная дверь в квартиру ветерана повреждена, пожилой мужчина с разбитой головой лежал в прихожей, по всей квартире были разбросаны вещи, телефонный провод оборван, в серванте пустые коробки от наград.