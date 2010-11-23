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Минимум 8 лет лишения свободы грозит наркоману, напавшему на ветерана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минимум 8 лет лишения свободы грозит наркоману, напавшему на ветерана

23 ноября 2010, 18:43ОбществоАнка
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