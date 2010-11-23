Минимум 8 лет лишения свободы грозит наркоману, напавшему на ветерана
8 или более лет лишения свободы грозит наркоману, напавшему на 88-милетнего ветерана.
Пожилой тагильчанин почти месяц находится в коме. Инцидент произошел еще 31-го октября в доме 22 на проспекте Мира. Наркоман пришел к родителям требовать деньги, но те не открыли двери. На шум в подъезде вышел сосед-ветеран. Что случилось дальше, еще предстоит выяснить, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Но по факту: входная дверь в квартиру ветерана повреждена, пожилой мужчина с разбитой головой лежал в прихожей, по всей квартире были разбросаны вещи, телефонный провод оборван, в серванте пустые коробки от наград.
Приехавшие по экстренному вызову соседей милиционеры задержали выходящего из подъезда 36-тилетнего Сергея, у которого изъяли орден Отечественной войны, юбилейную медаль «65 лет Победы», нагрудный знак «Гвардия», удостоверение инвалида Отечественной войны и четыре тысячи рублей. Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ (это разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и незаконным проникновением в жилище). Ранее этот гражданин уже неоднократно судим за тяжкие преступления.
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