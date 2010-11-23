От переписи отказались более миллиона россиян

По его словам, россияне отказывались от участия в переписи порелигиозным соображениям, а также выражали с помощью отказа свойсоциальный протест.Всего в переписи приняли участие более 141 миллиона человек.Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2011 года.