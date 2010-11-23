От переписи отказались более миллиона россиян
23 ноября 2010, 09:26ОбществоОльга
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Более 1,2 миллиона россиян отказались от участия в переписи населения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Росстата Александр Суринов.
По его словам, россияне отказывались от участия в переписи порелигиозным соображениям, а также выражали с помощью отказа свойсоциальный протест.Всего в переписи приняли участие более 141 миллиона человек.Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2011 года.
Перепись населения проводилась в России с 14 по 25 октября. Затраты напроведения мероприятия оцениваются в 17 миллиардов рублей.
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