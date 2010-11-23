Первая семейная библиотека появится в Нижнем Тагиле

Библиотеку планируется разместить в бывшем здании клуба «Наутилус» на ГГМ. Это первое учреждение подобного рода не только в нашем городе, но и в области. Оно будет максимально открыто для посетителей любых возрастов. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками предусмотрен отдельный специально оборудованный вход. На крыше обустроят летнюю площадку. Дети смогут посетить игровую комнату. Для взрослых будет работать абонемент, зона делового чтения, гостиная, медиатека. Сориентироваться в открытых фондах для чтения помогут консультанты, сообщают в пресс-службе администрации города.