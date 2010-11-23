Первая семейная библиотека появится в Нижнем Тагиле
Её открытие намечено на следующий год, ко Дню города.
Библиотеку планируется разместить в бывшем здании клуба «Наутилус» на ГГМ. Это первое учреждение подобного рода не только в нашем городе, но и в области. Оно будет максимально открыто для посетителей любых возрастов. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками предусмотрен отдельный специально оборудованный вход. На крыше обустроят летнюю площадку. Дети смогут посетить игровую комнату. Для взрослых будет работать абонемент, зона делового чтения, гостиная, медиатека. Сориентироваться в открытых фондах для чтения помогут консультанты, сообщают в пресс-службе администрации города.
Библиотека по задумке организаторов должна отвечать всем современным требованиям, а это: доступ к мировым информационным ресурсам, выход в Интернет, корпоративные электронные базы данных. Пожилым людям предложат обучение компьютерной грамотности. Некоторые категории подписчиков получат возможность брать на дом устройства для чтения электронных книг. Эскизный проект библиотеки уже проработан, средства на его реализацию предусмотрены в проекте бюджета на следующий год.
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