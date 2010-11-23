Право россиян на доступ к интернету закрепят законодательно

Для решения проблемы «виртуального неравенства» готовится специальный законопроект, в котором будет прописано, что государство обязуется предоставить россиянам широкополосный доступ в сеть по всей территории страны. По данным «МК», сейчас широкополосный доступ к интернету имеют 11 процентов россиян. Однако в деревнях и селах подобные услуги стоят в 2-3 раза дороже, чем в городах, что и создает проблему неравенства.