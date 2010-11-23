Право россиян на доступ к интернету закрепят законодательно
23 ноября 2010, 17:56ОбществоАнка
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Проблема «виртуального неравенства» - отсутствия у многих россиян, особенно в сельской местности, возможности выйти в интернет - обсуждалась в Общественной палате России.
Для решения проблемы «виртуального неравенства» готовится специальный законопроект, в котором будет прописано, что государство обязуется предоставить россиянам широкополосный доступ в сеть по всей территории страны. По данным «МК», сейчас широкополосный доступ к интернету имеют 11 процентов россиян. Однако в деревнях и селах подобные услуги стоят в 2-3 раза дороже, чем в городах, что и создает проблему неравенства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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