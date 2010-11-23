Сегодня КНДР провела артобстрел южнокорейского приграничного острова Йонбень

По последней информации, в результате нападения Северной Кореи погибли два морских пехотинца. Пока не уточняется, идет ли речь о тех, кого власти называли тяжело пострадавшими. Общее число раненых достигло 13 человек. Среди них есть и мирные жители, в чьи дома попали снаряды.Южнокорейские власти провели экстренную эвакуацию приграничного населения, направив людей в безопасные районы и бомбоубежища. По всей стране был объявлен самый высокий уровень опасности.

Президент Южной Кореи Ли Мен Бак призвал к решительному ответу на действия Пхеньяна, однако отметил, что сторонам все же следует предотвратить эскалацию военного конфликта. Тем не менее, южнокорейские военные незамедлительно ответили встречным огнем в сторону КНДР, а также подняли в воздух многофункциональные истребители F-16.Южная Корея первой начала артиллерийский обстрел территории Северной Кореи. С таким заявлениям выступили сегодня власти КНДР, передает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи. Северокорейские СМИ также подтвердили информацию о том, что по территории КНДР были выпущены несколько десятков снарядов артиллерией Южной Кореи.