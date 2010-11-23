Шаман от джаза. Фрэнк Лэйси завтра выступит в Нижнем Тагиле

Аккомпанировать ему будут пианист Владимир Нестеренко и барабанщик Александр Зингер. Сам Лэйси – экстравагантный шаман от джаза, один из ярчайших музыкантов последних десятилетий, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель директора нижнетагильской филармонии Елена Цыпушкина.По мнению Елены Цыпушкиной, завтрашний концерт даст тагильчанам возможность заново открыть для себя джаз как эмоциональное искусство, которое не может не затронуть душу. Фрэнк Лэйси выступит завтра в 18.30 во Дворце молодёжи.