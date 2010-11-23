«Уральские авиалинии» открыли рейс Екатеринбург-Стамбул
23 ноября 2010, 18:11ОбществоАнка
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«Уральские авиалинии» открыли рейс Екатеринбург-Стамбул
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла регулярное сообщение с Турцией, выполнив в понедельник первый рейс из Екатеринбурга в Стамбул, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «Полеты будут осуществляться круглогодично каждую неделю по понедельникам и четвергам на современных самолетах европейского концерна Airbus A320». Вылет из Екатеринбурга запланирован на 06.30 утра, время в пути - 4 часа 25 минут. Авиакомпания прогнозирует, что новый рейс будет пользоваться спросом у бизнесменов и туристов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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