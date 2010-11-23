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В Москве нашли зарабатывающего 22 миллиона рублей в месяц иностранца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве нашли зарабатывающего 22 миллиона рублей в месяц иностранца

23 ноября 2010, 17:45ОбществоАнка
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