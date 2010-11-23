В Москве нашли зарабатывающего 22 миллиона рублей в месяц иностранца
23 ноября 2010, 17:45ОбществоАнка
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Компания «Провими», специализирующаяся на производстве пищевых добавок и комбикормов, пригласила на работу иностранца с окладом в 22,5 миллиона рублей в месяц.
Как пишет газета «Ведомости» , это самый высокооплачиваемый специалист из всех экспатов. «Ведомости» посчитали, что в столице работает 46 иностранцев, чья зарплата превышает миллион рублей в месяц. Сразу за менеджером из «Провими» идет администратор компании «Приятные сообщения», которому предложена зарплата в 6,2 миллиона рублей. В пятерку самых высокооплачиваемых менеджеров также вошли три представителя «Банка Китая (Элос)», они получают от четырех до шести миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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