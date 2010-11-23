В Москве нашли зарабатывающего 22 миллиона рублей в месяц иностранца

Как пишет газета «Ведомости» , это самый высокооплачиваемый специалист из всех экспатов. «Ведомости» посчитали, что в столице работает 46 иностранцев, чья зарплата превышает миллион рублей в месяц. Сразу за менеджером из «Провими» идет администратор компании «Приятные сообщения», которому предложена зарплата в 6,2 миллиона рублей. В пятерку самых высокооплачиваемых менеджеров также вошли три представителя «Банка Китая (Элос)», они получают от четырех до шести миллионов рублей.