В Россию вернулся кадровый голод

Такие данные приводят «ОПОРА России» и консалтинговая компания «Бауман Инновейшн» в мониторинге, посвященном изучению влияния кризиса на деятельность малого и среднего бизнеса в России. Позитивные изменения наблюдаются в финансовой сфере: денежные ресурсы становятся более доступными, а ставки по кредитам сокращаются. Продолжает снижаться объем просроченных платежей со стороны компаний. Между тем ситуация на рынке труда стала более напряженной. Найти подходящие кадры стало сложнее. Компании по-прежнему чувствуют прессинг со стороны криминала. Тревожным звоночком эксперты считают усиление давления со стороны налоговых органов. От правительства предприниматели ждут замораживания тарифов, льготного кредитования и налоговых каникул. 35% руководителей компаний с оптимизмом смотрят в будущее. Это на 7% больше, чем в прошлом году.