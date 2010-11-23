Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника во время похода

В октябре 2010 года 6-классник получил травму в походе, в который входилэкстремальный аттракцион на горе Медведь-камень. Участвуя ваттракционе, дети спускались по канату с горы. 12-летний мальчикпрыгнул с горы раньше, чем для него была приготовлена «ловушка».Подросток ударился о дерево и получил черепно-мозговую травму, переломыконечности и челюсти.

Ребенок был доставлен в больницу в Нижнем Тагиле, а затем в 9-уюмногопрофильную детскую больницу в Екатеринбурге. Здесь школьник провелбольше месяца– сначала в реанимации, потом в травматологическомотделении.

Вчера отдел дознания ОВД по Ленинскому району г. Нижнего Тагила возбудилуголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкоговреда здоровью по неосторожности).