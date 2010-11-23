Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника во время похода
Вчера отдел дознания ОВД по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности в связи с инцидентом на горе Медведь-камень. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В октябре 2010 года 6-классник получил травму в походе, в который входилэкстремальный аттракцион на горе Медведь-камень. Участвуя ваттракционе, дети спускались по канату с горы. 12-летний мальчикпрыгнул с горы раньше, чем для него была приготовлена «ловушка».Подросток ударился о дерево и получил черепно-мозговую травму, переломыконечности и челюсти.
Ребенок был доставлен в больницу в Нижнем Тагиле, а затем в 9-уюмногопрофильную детскую больницу в Екатеринбурге. Здесь школьник провелбольше месяца– сначала в реанимации, потом в травматологическомотделении.
Вчера отдел дознания ОВД по Ленинскому району г. Нижнего Тагила возбудилуголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкоговреда здоровью по неосторожности).
По этой статье предусмотренонаказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, – сообщаетпресс-служба облпрокуратуры.