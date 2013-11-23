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Бюджет Нижнего Тагила на 2014 год урезан на миллиарды рублей: как справится город?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Нижнего Тагила на 2014 год урезан на миллиарды рублей: как справится город?

23 ноября 2013, 14:25Общество
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