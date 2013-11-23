Бюджет Нижнего Тагила на 2014 год урезан на миллиарды рублей: как справится город?

Самое верное уже сделано - Глава города Сергей Носов ездил в Екатеринбург отстаивать бюджет у согласительной комиссии. Из скромных семи миллиардов рублей он в итоге вырос до 9 миллиардов рублей. Это позволит продолжить обновлять лифтовое хозяйство города и сформировать более-менее сносный бюджет на ремонт дорог. Напомним, с 2014 года Носов планировал начать восстанавливать дворовые территории.

Вот как комментирует ситуацию с секвестированием бюджета депутат местной думы Сергей Чеканов:

Тагильчане никогда богато не жили: обычно бюджет составлял 6-7 миллиардов. Вздохнули только тагильчане с приходом нового главы: появились новые дороги, улучшилось качество жизни. То, что мы увидели - это, конечно, очень мало, многие программы: газификация, водоснабжение - будут срезаны, а нам хотелось бы продолжить начатые изменения передает слова Сергея Чеканова издание urbk.ru.

Однако просто смириться и распределить деньги на нужды город не готов, нужно найти кардинальное решение, которое позволит даже в условиях урезанного бюджета продолжить работу по реализации целевых городских проблем.

Так, Сергей Носов решил провести слушанию по бюджету не в Доме политического просвещения, как это происходит традиционно, и куда, к слову, могут попасть не все - они проводятся в дневное время, очень часто люди жалуются, что тоже хотят присутствовать на обсуждении, но «не будешь же отпрашиваться с работы». И теперь у тагильчан появится возможность высказать свои предложения. Слушания в первую очередь пройдут на предприятиях и в трудовых коллективах организаций. Администрация уже готовит график слушаний, а о результатах Главе будут докладывать ежедневно.

Мэру важно узнать позицию горожан, только так получиться грамотно раскроить, прямо скажем, недостойный города бюджет. Люди должны понимать, куда и почему будут вкладываться средства, и именно от тагильчан зависит, какие работы станут приоритетными в 2014 году.

Ряд финансовых проблем, возможно, ожидает и рядовых граждан. Особенно стоит быть внимательными тем, кто брал кредиты - если их доходы снизятся, могут возникнуть проблемы с выплатами, начнут начисляться пени. Если сейчас есть свободные средства, досрочное погашение кредита будет лучшим вариантом - почти все банки в этом вопросе идут навстречу своим клиентам, позволяя вносить только сумму кредита, без оставшихся процентов.