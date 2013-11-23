В канун Дня матери Сергей Носов лично поздравил женщин в родильном доме и перинатальном центре Нижнего Тагила

В родильном доме, расположенном в Дзержинском районе, сегодня находятся 24 мамы, у которых родилось 12 мальчиков и 12 девочек. Сергей Носов вручил каждой молодой матери открытку и подарок, поинтересовался ее самочувствием и здоровьем малыша, поздравил с главным событием в жизни женщины – рождением ребенка.

В перинатальном центре мэр пообщался с 52 мамами. Здесь находятся сейчас 54 ребенка, 34 из которых – мальчики. Две мамы родили двойни.

На вопрос, почему Глава города лично поехал поздравлять молодых мам, Сергей Носов ответил: «Это традиция хорошая, правильная». Пообщавшись с молодыми мамами, он заметил:

Те, кто в роддоме впервые, собираются сюда за вторым и третьим ребенком. Это значит, что в городе создаются условия, которые гарантируют женщинам и новорожденным высокий уровень медицинского обслуживания.

Кроме того глава города уверен ,что Нижнему Тагилу нужен еще один перинатальный центр. Мэр также сказал, что в роддоме в Дзержинском районе будет проведен капитальный ремонт. Работы в этом направлении будут организованы в ближайшем будущем.