20-летняя сирота из Тавды получила жилье в новом доме после вмешательства прокуратуры

Девушка с двумя маленькими детьми длительное время жила в кризисном центре. Она обращалась в органы госвласти и в органы местного самоуправления для предоставления ей жилья, однако везде получала отказ.

После поданного прокуратурой иска суд обязал Минстроительва региона взять на себя обязанность по предоставлению девушке-сироте жилого помещения.

В ноябре 2018 года жительница Тавды въехала в предоставленную ей квартиру, расположенную в новостройке.

При этом строительство дома должно было завершиться в декабре 2015 года, однако при проверке был обнаружен ряд нарушений, в результате которых сдача дома затягивалась. Нарушения были устранены после внесения прокурорского представления. Как пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области, после этого строительство дома для сирот возобновилось.