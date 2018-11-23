20-летняя сирота из Тавды получила жилье в новом доме после вмешательства прокуратуры
В Тавде 20-летняя сирота получила жилье после вмешательства прокуратуры. Еще 20 сиротам были вручены ключи от квартир в новостройке.
Девушка с двумя маленькими детьми длительное время жила в кризисном центре. Она обращалась в органы госвласти и в органы местного самоуправления для предоставления ей жилья, однако везде получала отказ.
После поданного прокуратурой иска суд обязал Минстроительва региона взять на себя обязанность по предоставлению девушке-сироте жилого помещения.
В ноябре 2018 года жительница Тавды въехала в предоставленную ей квартиру, расположенную в новостройке.
При этом строительство дома должно было завершиться в декабре 2015 года, однако при проверке был обнаружен ряд нарушений, в результате которых сдача дома затягивалась. Нарушения были устранены после внесения прокурорского представления. Как пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области, после этого строительство дома для сирот возобновилось.
Всего по искам прокуратуры на текущей неделе 21 сирота получила ключи в новом доме.